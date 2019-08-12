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ВСУ обстреляли из пулемета школу в Горловке

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ВСУ обстреляли из пулемета школу в Горловке

Донецк, 12 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в воскресенье обстреляли Горловку, в результате повреждена школа, дом и хозяйственные постройки. Об этом сообщил журналистам мэр города Иван Приходько.

По словам градоначальника Горловки, в результате обстрела со стороны украинской армии из крупнокалиберного пулемета района Бессарабка и поселка шахты Изотова была повреждена школа и хозяйственные постройки.

«Кроме того, повреждено остекление в многоквартирном доме по улице Баха», — уточнил Приходько.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Накануне военные ДНР сбили беспилотный летательный аппарат с гранатой армии Украины над Ленинским.

Гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о независимости, в ответ Киев начал военные действия против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории ЛНР и ДНР.

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