Приставы будут искать должников с помощью камер по всей России

Москва, 12 августа. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намеревается искать должников с помощью камер наружного наблюдения по всей России. Данный вопрос уже прорабатывается с соответствующими ведомствами, сообщили в ФССП.

Ранее глава службы приставов Дмитрий Аристов рассказал журналистам, что ФССП планирует применять по всей России поиск должников с помощью уличных камер.

«Мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти», — отметил он.

Как сообщили «Парламентской газете» в службе приставов, сейчас УФССП по Москве тестирует возможности установления местонахождения должников с помощью камер наружного наблюдения. В службе уточнили, что за полгода удалось разыскать более 40,5 тысячи должников из 121 тысячи.

Также в ФССП напомнили, что россияне имеют возможность оплатить долг, находясь в любом месте, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Здесь можно не только узнать о своих задолженностях, но и погасить их в онлайн режиме, а также распечатать квитанцию для оплаты через банк. Кроме того, пользователи смартфонов на базе Android, iOS и Windows Phone, подключенных к Интернету, могут в реальном времени получать уведомления о наличии задолженности с помощью соответствующей подписки.

Также на официальном сайте ФССП можно узнать о наличии ограничения на выезд за границу и подать заявление на получение уведомлений о ходе исполнительного производства. Узнать, действует ли в отношении должника ограничение на выезд из России можно и в подразделении службы приставов по месту жительства. Их адреса и контактные телефоны указаны на официальных сайтах ФССП и ее подразделений.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2019 года число невыездных должников в России увеличилось с 2,6 миллиона до 3,58 миллиона. Общая сумма долга россиян, которые на начало июля находились в стоп-листе Погранслужбы, составила 1,47 триллиона рублей.