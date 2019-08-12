Известный DJ Жанна Рассказова умерла в Москве при странных обстоятельствах

Москва, 12 августа. Известная DJ Жанна Рассказова скончалась в Москве при странных обстоятельствах, сообщили СМИ. Девушке было 29 лет.

По информации телеканала РЕН-ТВ, вечером 11 августа Рассказовой стало плохо. Девушка потеряла сознание. Прибывшие на место медики не смогли спасти ее жизнь. По предварительной информации телеканала, причиной смерти Рассказовой могла стать передозировка наркотиков.

Как передает телеканал «360», девушка родилась в Киеве. Рассказова увлекалась музыкой, серфингом и модой. Несколько лет назад стала девушкой месяца по версии Playboy.