Президент Туркмении предложил странам-соседям создать инновационный город

Туркмения, 12 августа. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город «Каспий», в который войдут особые цифровые кластеры.

«Считаем целесообразным сформировать реально важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать инновационный город «Каспий». Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей, ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийский и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия», — цитирует РИА Новости Бердымухамедова.

Предложение прозвучало в рамках первого Каспийского экономического форума, открывшегося сегодня, 12 августа, в национальной туристической зоне «Аваза». Где именно будет создаваться иновационный «Каспий» не уточняется.

Отметим, до начала форума Гурбангулы Бердымухамедов успел встретиться с Дмитрием Медведевым, чтобы осудить ряд вопросов о сотрудничестве, а также увидеть новый автомобиль росскийского производства Aurus. По итогам встречи с премьер-министром РФ президент выразил заинтересованность в покупке всей линейки отечественных машин. Дмитрий Медведев в свою очередь успел поблагодарить Туркмению за гостеприимство и заявил, что Россия готова принять второй Каспийский экономический форум.

Позже руководители вместе посетят Международную Каспийскую выставку инновационных технологий, проходящую в порту Туркменбаши.