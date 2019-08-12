В Институте астрономии РАН оценили опасность летящего к Земле астероида

Москва, 12 августа. Астероид 2019 OU1 длиной 160 метров, превышающий на 20 метров размеры пирамиды Хеопса, 28 августа приблизится к нашей планете на расстояние, втрое превышающее дистанцию между Землей и Луной. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследований солнечной системы Института астрономии Российской академии наук Сергей Нароенков.

Ученого удивили многочисленные сообщения СМИ о сближении с Землей космического тела размером с крупнейшую египетскую пирамиду.

«Сделали сообщение на пустом месте, — пояснил ФАН Сергей Нароенков. — Столкновение с ним (астероид 2019 OU1, прим. ФАН) нам не грозит. По существующей астрономической классификации он не является потенциально опасным астероидом. Размеры данного тела порядка 160-200 метров, но он пройдет на значительном удалении от Земли и никаких влияний на Землю, изменений орбиты не будет».

Ученый РАН также сообщил, что совсем недавно астероид 2019 OU1 уже приближался к нашей планете и попадал в поле зрения телескопов — именно тогда он и был открыт. Однако, по словам эксперта, предстоящее сближение не зафиксировано в базе как потенциально угрожающее. В ближайшее время ученые не ожидают подобных чрезвычайных происшествий.

«Каждый астероид, который был обнаружен астрономами, наблюдается, строится прогноз движения астероида на ближайшие 100-150 лет вперед. Все известные, уже открытые астероиды отслеживаются, уточняются их орбиты, если они попадают в поле зрения телескопов», — рассказал Нароенков.

По словам астронома, астероиды сближаются с Землей почти ежедневно. Это происходит на небольшом, по космическим меркам, расстоянии, но при этом на значительном удалении от Земли.

«Я сейчас перечисляю из базы: за сегодня пройдет три сближения астероидов с Землей, но они пролетят на удалении в 16 расстояний до Луны, 19 расстояний... Эти сближения отмечаются в базе, но ничего опасного для Земли не представляют. Опасных нет пока», — заверил Сергей Нароенков.

Ранее СМИ сообщили о том, что в конце августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид пройдет мимо Земли на расстоянии около миллиона километров.