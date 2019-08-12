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В Гидрометцентре РФ предупредили о надвигающихся заморозках

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В Гидрометцентре РФ предупредили о надвигающихся заморозках

Москва, 12 августа. Ночные заморозки до двух градусов ниже ноля ожидаются в ближайшие дни в России. Минусовые температуры придут в Архангельскую область, Карелию и Коми. Об этом сообщила журналистам в понедельник заведующая лаборатории Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, метеорологический прогноз о ночных заморозках больше касается севера Архангельской области и востока Карелии. Кроме того, по ее словам, неустойчивой в начале этой недели обещает быть погода на юге страны, пишет «Российская газета».

Жителей столицы и европейской части России на текущей неделе ожидает более благоприятная погода. Ожидается, что воздух в столичном регионе прогреется до 25 градусов выше ноля, с четверга немного похолодает, пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что первая декада текущего месяца стала самой холодной в российской столице за последние 69 лет. Средняя температура воздуха на метеорологической станции ВДНХ составила 14,2 градуса выше ноля, что на 4 градуса ниже климатической нормы. Отмечалось, что ниже столбики термометров опускались лишь в 1950 году.

Ранее синоптики рассказали о погоде во второй половине августа на территории России.

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Источник: Российская газета
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