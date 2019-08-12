Главного арбитра встречи «Ахмат» — «Спартак» оскорбили по громкой связи

Грозный, 12 августа. Человек, который во время матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» из дикторской кабины по микрофону выкрикивал оскорбления в адрес главного арбитра встречи, уволен. Об этом сообщает портал Sport24.

Встреча 5-го тура российского чемпионата на «Ахмат-Арене» завершилась победой московского клуба (1:3). Это домашнее поражение стало первым для футболистов Рашида Рахимова в новом сезоне.

Как сообщал телеканал «360», на 77-й минуте автор единственного гола грозненцев форвард Аблае Мбенг получил вторую желтую карточку и был удален с поля судьей Алексеем Сухим. Спустя несколько минут из дикторской кабины стадиона по громкой связи раздались оскорбления в адрес рефери.

«Дирекция стадиона определила человека, который зашел в дикторскую. Этот человек был уволен», — передает «Царьград» слова представителя пресс-службы «Ахмата».

По данным издания, уволенный мужчина был сотрудником пресс-службы клуба.

Как сообщала «Газета.Ru», в 2013 году на матче «Терек» — «Рубин» в Грозном за четыре минуты до конца игры хозяева поля остались вдесятером после удаления защитника Ризвана Уциева. Сразу после этого по громкой связи стадиона были произнесены оскорбления в адрес судьи.