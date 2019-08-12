Найдена уязвимость, превращающая смартфоны в звуковое оружие

Лондон, 12 августа. Большая часть мобильных устройств, имеющих динамики, уязвима, поскольку хакеры могут превращать гаджеты в звуковое оружие. К такому выводу пришел британский эксперт в области кибербезопасности Мэтт Уикси, сообщает BBC.

Как установил Уикси в ходе исследования, смартфоны, ноутбуки, наушники, системы громкой связи и портативные колонки недостаточно защищены от взлома. В своей докторской диссертации эксперт отметил, что уязвимости позволяют хакерам управлять настройками мобильных устройств, передает телеканал «360». Например, злоумышленники могут воспроизвести через смартфон высокочастотные и низкочастотные звуки, навредив таким образом здоровью человека.

Уикси подчеркнул, что при некоторых атаках используются известные уязвимости конкретного устройства. Здесь хакеры могут действовать локально или удаленно. Другие атаки требуют либо близости к гаджету, либо физического доступа к нему, сообщает «Пятый канал».

По словам ученого, чтобы управлять чужим смартфоном, злоумышленникам достаточно подключиться к устройству через Wi-Fi или Bluetooth. Уикси провел эксперимент, подтвердивший его выводы. Через программу-сканер Bluetooth-сигнала ученый перехватил управление над динамиками некоторых гаджетов и заставил их издавать звуки раздражители, пишет «Газета Кемерова». Во время одного из подобных опытов звуки уничтожили само устройство.

Ранее Роскачество опубликовало советы для пользователей смартфонов и ноутбуков, позволяющие защититься от киберпреступников. Эксперты рекомендовали заклеивать камеры и микрофоны устройств изолентой, поскольку хакеры могут получить доступ к звуку и изображению и воспользоваться собранной информацией в преступных целях.