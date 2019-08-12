Вашингтон, 12 августа. Ученые из Университета Томаса Джефферсона в Соединенных Штатах Америки установили основную причину появления и развития рака головы и шеи. Они напомнили, что это онкологическое заболевание является шестым наиболее распространенным видом рака в мире.

Была названа основная причина рака шеи и головы. Как уточнили специалисты, оно чаще всего возникает в виде плоскоклеточного рака головы и шеи во внешнем слое кожи, слизистых рта, носа и горла. Причиной появления заболевания в основном становится курение сигарет. Как пишет Medicalxpress, дым стимулирует агрессивность плоскоклеточного рака и значительно снижает эффективность его лечения. Как пишет «Газета Кемерова», доктор медицинских наук Убальдо Мартинес-Аутсхорн объяснил, что сигаретным дым способен менять метаболизм клеток в плоскоклеточном раке головы и шеи. По данным «ФедералПресс», это делает опухоли более агрессивными, способствуя их росту.

Ранее была названа главная причина появления рака. Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Как уточнили специалисты, продолжительность жизни курильщика в среднем меньше на 20–25 лет.

Роспотребнадзор назвал главную причину развития рака. Онкологические заболевания у курильщиков, приобщившихся к сигарете в 15 лет, встречаются в пять раз чаще, чем у закуривших после 25. Как объяснили эксперты, дым от табака в 4,5 раза токсичнее автомобильных выхлопов.

При выкуривании одной сигареты человек получает примерно три миллиграмма никотина. Смертельной дозой для взрослого человека является 60 миллиграммов никотина. Также стало известно, что выкуривающий 20 сигарет в день курильщик за год получает дозу облучения, равную 200 рентгеновским снимкам. Около 50% курящих мужчин в разной степени страдают импотенцией. У женщин молодого возраста от курения начинаются проблемы с венами.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему новообразования чаще других заболеваний становятся причиной гибели женщин в стране. По его словам, причиной всему является увеличившаяся продолжительность жизни людей.

Ранее министерство здравоохранения России назвало главные причины смертности российских женщин. Стало известно, что в каждом четвертом случае причиной гибели является онкологическое заболевание (23,8%). Около 22,9% приходится на болезни сосудов и кровообращения. Внешние обстоятельства становятся причиной смерти женщин в РФ только в 19,2% случаях.

Онищенко прокомментировал исследование ведомства. По его словам, россияне стали дольше жить. Он напомнил, что из 146 миллионов населения 46 миллионов — это люди старше 55 лет. Онищенко обвинил мужчин в большом числе онкологических заболеваний у россиянок. Он уточнил, что сильный пол не создает условия, в которых представительницы слабого пола могли бы выполнять спокойно свою детородную функцию. Он напомнил, что многие женщины рожают первого ребенка только после 30 лет, а такие роды с точки зрения физиологии являются более сложными.