В ПФР рассказали о мерах по защите прав россиян при смене пенсионного фонда

Москва, 12 августа. Пенсионный фонд России отслеживает ситуацию по переходу россиян с одного пенсионного фонда в другой, а к сентябрю будут подготовлены окончательные предложения для дополнительной защиты прав граждан. Об этом рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.

По его словам, ПФР ведет мониторинг, который исключает массовую отправку заявлений с одного IP-адреса. Он реализуется под контролем Банка России и «Ростелекома». Данная мера позволяет отсечь ботов. Дроздов подчеркнул, что необходима работа с гражданами, а также нужно предупреждать россиян о потенциальных потерях при досрочной смене страховщика.

«Мы считаем, что это задача не только Пенсионного фонда, но и НПФ, которые в соответствии с законодательством являются равноправными страховщиками по обязательному пенсионному страхованию», — сказал Антон Дроздов в комментарии газете «КоммерсантЪ».

Глава правления ПФР добавил, что по этому вопросу в ЦБ прошло совещание, на которое были приглашены все негосударственные пенсионные фонды. Данным организациям, по словам Дроздова, предложили взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о потере инвестиционного дохода при подаче досрочного заявления до истечения пятилетнего периода. Он отметил, что такая мера является правильной и для рынка, так как имидж системы НПФ страдает из-за потерь граждан. По словам председателя правления ПФР, фонды это понимают, однако менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, в связи с чем возникает определенное противоречие.

Антон Дроздов добавил, что ПФР договорился с Центробанком ежемесячно мониторить ситуацию. Пенсионный фонд ежемесячно отправляет данные по ходу переходной кампании и аналитику по ней в Банк России. В случае, если ситуация не изменится, будут предложены дополнительные меры.

«Например, есть предложение отменить для НПФ возможность пользоваться услугами посредников при заключении новых договоров, есть предложение исключить норму о потере инвестиционного дохода при переходе раньше пяти лет и так далее. У нас есть на этот счет поручение президента о законодательном урегулировании этого вопроса при необходимости», — добавил Дроздов.

По его словам, сейчас идет идет наблюдение, но по результатам мониторинга к сентябрю будут подготовлены окончательные предложения. Также, отметил Дроздов, ПФР работает с Генпрокуратурой по мерам защиты прав граждан.