В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Москва, 12 августа. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал, как родителям морально подготовить детей к школе.

Эксперт отметил, что ребенку необходимо объяснить, что он, с одной стороны, становится взрослым и может сам управлять своей деятельностью, а с другой — что учеба не является игрой. Зинченко обратил внимание, что успехи в образовании зависят от терпения и внимательности ребенка. При этом итог может не соответствовать ожиданиям родителей.

По словам специалиста, это связано с тем, что ребенку трудно концентрироваться в течение всего урока, передает RT.

«Здесь очень важно родителям вовремя понять причину и не ругать ребенка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», — объяснил психолог.

При этом эксперт указал на то, что также важно поощрять старания детей на первых порах процесса обучения — в начальной школе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство 80 школ и детсадов планируется в столице в ближайшие три года. По его словам, в Москве и Подмосковье существенно улучшилась демографическая ситуация.