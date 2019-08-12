Эксперт объяснил, когда и почему рухнет украинская экономика

Украинская экономика находится на пороге серьезных трудностей, которые могут стать фатальными, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«Люди из страны выезжают достаточно активно, и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать...» — заявил он, отвечая на вопрос о том, насколько еще «хватит» резервов украинской экономики.

Когда мигранты окончательно укрепятся за рубежом, а также перевезут туда свои семьи и перестанут посылать в страну деньги, то станет достаточно сложно поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек, отмечает Саливон.

Одним из главных условий стабильности украинской экономики эксперт назвал внешнее финансирование.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (президента Владимира Зеленского. – Прим. ред.) начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее», — сказал Саливон.

Описанные тенденции можно было предсказать в 2014 году, когда была свергнута предыдущая власть, считает ученый секретарь института проблем социализма, политолог и экономист Александр Дудчак.

«Это прямое следствие политики, которая декларировалась на Майдане, реализовывалась в течение последних пяти лет, и продолжает реализовываться. Он (Сергей Саливон – Прим. ред.) совершенно прав, т. к. отток населения идет, и среди уезжающих — наиболее работоспособные и инициативные люди. На Украине они не могут найти источники существования. Более того, на украинских предприятиях проблема в том, что невозможно найти технических специалистов. И даже курс валюты поддерживается благодаря переводам из-за рубежа. Но, тем не менее, эти тенденции переводов будут снижаться», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Раньше люди уезжали на заработки, чтобы перечислить деньги родственникам, которые оставались на Украине, говорит эксперт.

«Однако сейчас украинцы забирают своих родственников за рубеж, т. к. они не видят перспектив жизни в этой стране для своих близких. Украинцы пытаются интегрироваться в общество других стран, а именно России, Польши, Германии, США. Поэтому объемы переводов, которые сейчас составляют примерно 10-12 млрд долларов, очень серьезные», — подчеркнул политолог.

Кроме того, зависимость от российского газа будет снижаться, т. к. уменьшится количество предприятий и людей, которые потребляют этот газ, рассказывает экономист.

«Получается, что Украина, когда-то цветущая территория и государство, потеряет достаточно большое количество населения. Скорее всего, эта тенденция будет продолжаться еще долго, т. к. политика, которую анонсирует команда Зеленского, будет способствовать этому. Перспектив оставаться жить на Украине для людей не будет. Об этом также говорит статистика, которая показывает, что средний возраст жителя Украины сильно вырос», — резюмировал собеседник ФАН.

Экономика Украины после событий 2014 года находится в упадке. В Киеве пытаются проводить экономические реформы, берут кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне. Ранее на Украине пытались законодательно остановить отток своих граждан в Россию и Евросоюз, но эта инициатива не принесла ощутимых результатов.