Появились фото с места смертельного ДТП в Кузбассе

Кемерово, 12 августа. Три человека погибли, еще трое, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в результате ДТП на трассе в Мариинском районе Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, столкновение на автодороге в Кузбассе произошло около 22.00 11 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места аварии.

По предварительной информации ГУ МВД по региону, водитель Toyota Corolla выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. После этого произошло столкновение легкового авто с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате ДТП погибли водитель Toyota и два его пассажира. В больницу с различными травмами были доставлены три пассажира Mitsubishi, в том числе четырехлетний ребенок, передает «Газета Кемерова».

«Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в главном управлении МВД по Кемеровской области.

Ранее стало известно, что три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла в Зольском районе республики.