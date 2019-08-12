Президент Туркмении хочет купить всю линейку автомобилей Aurus

Ашхабад, 12 августа. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проявляет интерес к российскому автомобилю Aurus, который ему продемонстрировал глава правительства России Дмитрий Медведев, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Перед стартом первого Каспийского экономического форума лидер Туркмении встретил председателя Кабмина, возглавившего российскую делегацию на этом мероприятии. Они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин Aurus белого цвета.

Бердымухамедову автомобиль понравился. Он сказал, что хотел бы обзавестись всей линейкой таких машин и заверил, что подаст соответствующую заявку. Премьер-министр РФ в ответ поблагодарил его за высокую оценку отечественной разработки и заверил, что «заявка, безусловно, принята».

Aurus Senat цвета «lustre white» был произведен в июле текущего года Государственным научным центром «НАМИ» специально для показа на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. Эта версия транспортного средства создана впервые и в единственном экземпляре.

Ранее глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что хочет увидеть автомобиль Aurus и не исключает, что купит машину, сообщал «ФедералПресс».