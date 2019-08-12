Хит о любви к Москве прозвучал на львовском стадионе

Львов, 12 августа. На львовском стадионе перед футбольным матчем прозвучала известная композиция российских исполнителей Timati и DJ Smash Moscow Never Sleeps, в которой говорится о любви к российской столице. Об этом пишет портал «Обозреватель».

По данным ресурса, инцидент случился на стадионе «Арена Львов» перед игрой 3-го тура чемпионата Украины (УПЛ) между «Карпатами» и «Мариуполем».

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин на своей странице в социальной сети Facebook извинился за инцидент и пообещал наказать «виновного».

Напомним, отношения Российской Федерации и Украины ухудшились после государственного переворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала гражданской войны в Донбассе.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года: более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР объявили о независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встречи контактной группы, но украинские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства.