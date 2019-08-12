Эксперты назвали проблемы современной молодежи РФ

Москва, 12 августа. Современной российской молодежи не хватает социальных лифтов и финансовой стабильности. Такую точку зрения выразили эксперты: председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий и председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

12 августа отмечается ежегодный Международный день молодежи (International Youth Day), который был установлен Генассамблеей ООН в 1999 году. Эксперты, опрошенные РИА Новости, назвали ключевые проблемы молодых людей в России.

По мнению Красноруцкого, современной молодежи России не хватает финансовой стабильности завтрашнего дня. Он отметил, что это связано с прогнозируемым исчезновением ряда профессий к 2022 году. Речь идет о специальностях переводчика, банковского консультанта, туроператора и других.

«А в будущем роботы смогут занять и отрасль образования и медицины», — сказал Павел Красноруцкий.

По словам Олега Цапко, у молодых людей сейчас есть множество возможностей для самореализации, однако ощущается нехватка социальных лифтов.

«Это одна из самых ключевых проблем, которые есть», — сказал он.

Эксперт считает, что молодежь остро ощущает социальные проблемы, а это, в свою очередь, усиливает отток населения из небольших городов и муниципальных районов. Цапко отметил, что для улучшения ситуации необходимо развитие молодежной политики.

Ранее член бюджетного комитета Госдумы Виктор Зубарев предложил разработать стратегию подготовки рабочих кадров, которая будет включать прохождение производственной практики для старшеклассников. Парламентарий предложил пересмотреть федеральные и региональные принципы профессиональной ориентации в поддержку среднего специального образования.