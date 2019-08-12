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Оголодавшие медведи заблокировали туристический маршрут на Камчатке

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Оголодавшие медведи заблокировали туристический маршрут на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Несколько десятков голодных медведей на реке Хакыцин в Камчатском крае заблокировали популярный туристический маршрут.

Как объяснили специалисты Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится особо охраняемая зона, все дело в запаздывающем нерестовом ходе нерки, которая входит в рацион питания животных.

«Закрытие маршрута связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей», — уточнили в заповеднике.

Медведи в ожидании пищи собираются на берегу рек, сейчас в одном месте находятся около 70 голодных хищников. Из-за отсутствия еды между животными периодически возникают стычки. В связи с этим растет риск агрессии медведей и по отношению к человеку.

«В условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей», — цитирует «Газета.ru» сообщение заповедника.

Как напоминает Deita.ru, на днях волонтеры спасли 83-летнюю жительницу села Сита Хабаровского края от нападения медведя. Женщина стояла по пояс в ручье и сражалась с хищником.

Оголодавшие медведи заблокировали туристический маршрут на Камчатке

Добавим, что в мае на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково медведь украл у охотников походный холодильник. Мужчины на пикапе остановились у обочины, чтобы передохнуть. В этот момент к ним подошел медведь. И пока охотники разговаривали, зверь украл из кузова небольшой холодильник.

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Источник: РИА Новости
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