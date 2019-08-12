Политолог назвал наглые действия Соболь признаком подготовленности митингов

Москва, 12 августа. Любовь Соболь намеренно провалила кампанию по сбору подписей перед выборами в Московскую городскую думу, чтобы использовать отказ в регистрации в качестве повода для проведения митингов. Такое мнение озвучил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Напомним, что митинги и другие акции так называемой оппозиции проходят в Москве каждые выходные. При этом повестка данных мероприятий четко не обозначается, а организаторы стремятся оказать давление на властей и создать нужный информационный повод для западных СМИ. В связи с прошедшими в столице акциями Соболь неплохо распиарилась и получила возможность превратиться из невнятного интернет-деятеля в подобие общественной персоны.

Отметим, что Мосгоризбирком отказался регистрировать Соболь, а также некоторых других представителей так называемой оппозиции в качестве кандидатов в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи. У самой Соболь избирательная комиссия нашла 14,67% липовых подписей, при том, что закон допускает только 10% брака. Стоит отметить, что несостоявшийся кандидат организовала «фабрику поддельных подписей» и использовала подписи мертвецов.

Такие наглые махинации наводят на мысль, что получение отказа и было настоящей целью Соболь, ведь она не могла не понимать, что сфальсифицированные подписи будут выявлены. Кроме того, Соболь и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального не стали обращаться в суд, получив отказ, и доказывать подлинность собранных подписей, а предпочли устроить несколько митингов, причем как санкционированных, так и незаконных.

«Я думаю, что не только персонально амбиции Соболь, но и персонально амбиции Навального и ФБК являются одной из причин столь радикально ожесточившихся массовых мероприятий, которые перерастают в массовые беспорядки. Нет сомнений, что как Соболь, так и Навальный делают серьезную подготовку к подобным мероприятиям, осуществляют своз людей из близлежащих регионов России, а также определяют бригадиров и других лиц, ответственных за проведение мероприятий», — подчеркнул Данилин.

Так, на несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, правоохранители задержали более 600 человек, которые не являлись жителями столицы, а приехали из Подмосковья и близлежащих регионов. Очень маловероятно, что эти граждане могли сами приехать на незаконный митинг, поскольку выборы в Мосгордуму их вообще никак не касаются: голосовать здесь могут только жители столицы. Значит, региональную массовку привезли специально, а для этого нужны организация и финансирование.

«Это серьезная организация, и на фоне этого говорить о том, что Соболь и ее люди действуют здесь любительски, не приходится. Это глубокий профессионализм, который, вероятно, был подготовлен задолго до избирательной кампании», — приводит слова Данилина «Экономика сегодня».

С политологом согласен и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, который ранее заявил, что так называемая оппозиция изначально не собиралась бороться за места в Мосгордуме, а лишь хотела получить повод для «обкатки» технологий к выборам в Госдуму РФ, которые пройдут в 2021 году.

Отметим, что Любовь Соболь в очередной раз задержали 10 августа, когда в столице проходил согласованный с властями митинг, превратившийся по воле организаторов из политического мероприятия в концерт. Ей инкриминируют нарушение правил организации массового мероприятия. Однако от ареста Соболь снова прикрылась малолетним ребенком, в то время, как ее соратников поместили под стражу за организацию незаконного митинга. Ранее против юриста так называемого ФБК все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.