Стали известны подробности отравления газом рыбаков в палатке в Красноярском крае

Красноярск, 12 августа. Тела четырех рыбаков найдены в палатке на берегу реки в Красноярском крае, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Как уточнил источник, тела погибших были найдены в населенном пункте Новоангарск Мотыгинского района.

По словам корреспондента, погибшие не являются туристами, это рыбаки. Всего было семь человек в двух палатках. В одной — четыре, в другой — три. Отмечается, что рыбаки, ночевавшие во второй палатке, утром после пробуждения обнаружили, что их товарищи в первой палатке умерли. По предварительной версии, они надышались газа от газовой горелки.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели четырех человек, тела которых обнаружили в палатке с признаками отравления газом на берегу реки Ангара. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.