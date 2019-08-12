Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стали известны подробности отравления газом рыбаков в палатке в Красноярском крае

52
0 Оставить комментарий

Стали известны подробности отравления газом рыбаков в палатке в Красноярском крае

Красноярск, 12 августа. Тела четырех рыбаков найдены в палатке на берегу реки в Красноярском крае, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Как уточнил источник, тела погибших были найдены в населенном пункте Новоангарск Мотыгинского района.

По словам корреспондента, погибшие не являются туристами, это рыбаки. Всего было семь человек в двух палатках. В одной — четыре, в другой — три. Отмечается, что рыбаки, ночевавшие во второй палатке, утром после пробуждения обнаружили, что их товарищи в первой палатке умерли. По предварительной версии, они надышались газа от газовой горелки.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели четырех человек, тела которых обнаружили в палатке с признаками отравления газом на берегу реки Ангара. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Стали известны подробности отравления газом рыбаков в палатке в Красноярском крае

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров