Зрители нашли киноляп в «Однажды в… Голливуде»

Москва, 12 августа. Создатели комедийной драмы «Однажды… в Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood), старавшиеся скрупулезно воссоздать жизнь Лос-Анджелеса второй половины 1960-х, допустили киноляп: часы на руке голливудского актера Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались современными. Об этом пишет издание Independent.

Согласно информации портала Worn and Wound, специализирующегося на этом аксессуаре, речь идет о модели Citizen 8118 Bullhead. Эти данные подтвердил и ресурс Watch-id — гид по часам звезд шоу-бизнеса и тем, которые можно увидеть в кино.

Эта модель часов появилась в начале 1970-х, поэтому один из главных героев ленты Клифф (персонаж Брэда Питта) не мог носить этот аксессуар в 1969 году.

В остальном кадры картины культового режиссера Квентина Тарантино вполне соответствуют духу того времени.

Фильм «Однажды… в Голливуде» рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. Известный телевизионный актер Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо и его каскадер Клифф Бут, пытаются найти свое место в быстротечно меняющемся мире кино.