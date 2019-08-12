Специалисты объяснили уменьшение среднего чека россиян за поход в магазин в июле

Москва, 12 августа. Средний чек россиянина за один поход в супермаркет в прошлом месяце сократился по сравнению с июнем на 1,8% — до 546 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир».

Параллельно со снижением суммарного объема ежедневных трат в июле на спад пошел и размер среднего чека.

«На кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей, что на 1,8% меньше, чем месяцем ранее», — следует из данных холдинга.

Отмечается, что это самое низкое значение индекса с августа прошлого года, когда средний чек составлял 537 рублей.

Как объяснил глава «Ромира» Андрей Милехин, сокращение среднего чека в предыдущем месяце связано главным образом с сезонностью. По его словам, благодаря «удешевлению овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад», передает РИА Новости.

Исследование «Ромира» базируется на данных потребления 40 тысяч граждан Российской Федерации, 15 тысяч дач в 220 городах страны с населением свыше 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют чеки приобретенных в магазинах товаров. Данная информация поступает в исследовательскую базу.