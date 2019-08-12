Москва, 12 августа. Глава Сбербанка Герман Греф просил о предоставлении дополнительных льгот для банкротившегося Антипинского нефтеперерабатывающего завода, однако профильные министерства сочли преференции излишними.

СМИ рассказали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ. Отмечается, что Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который располагается в Тюменской области. Ранее предприятие перешло к Сбербанку.

Как пишет «Коммерсант», соответствующий доклад Минэнерго направлен в правительство. Как уточнили источники, Греф изложил просьбу в письме президенту Владимиру Путину. Глава государства перенаправил письмо в правительство с поручениям «рассмотреть и доложить предложения».

Ранее уголовное дело в отношении председателя совета директоров АО «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.

Сбербанк расценил действия Мазурова и бывшего генерального директора «Антипинского НПЗ» Геннадия Лисовиченко, связанные с кредитными средствами от нескольких крупнейших российских банков, как мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Основатель «Нового потока», как считают в Сбербанке, умышленно ввел в заблуждение несколько кредитных организаций, скрыв от них наличие у предприятия «Антипинский НПЗ» крупных обязательств. В банке также располагают документами, свидетельствующими о том, что существенная часть средств подконтрольных Мазурову компаний выводилась за рубеж, что остановило работу НПЗ.

При этом сам владелец группы компаний «Новый поток», как пишет ТАСС, отвергает подозрения в хищении мошенническим путем 29 миллионов долларов у Сбербанка.

Следствие просит арестовать Мазурова. Защита же требует его освобождения под залог в размере 3 миллионов рублей.

Напомним, председателя совета директоров АО «Новый поток» задержали в московском аэропорту «Шереметьево» 13 июля, сразу после его возвращения из заграничной командировки. Его принудительно доставили в Следственный департамент МВД РФ.

Мазуров является учредителем группы компаний «Новый поток» (New Stream Group). Основным активом организации являлся Антипинский нефтеперерабатывающий завод, однако в мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации НПЗ перешел под управление Сбербанка, выступающего основным кредитором «Нового потока». После этого нефтеперерабатывающий завод продали совместному предприятию Сбербанка и азербайджанской Socar — компании «Сокар Энергоресурс».

Кроме того, СМИ сообщили о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма». В начале июля 2019 года первый вице-премьер Антон Силуанов написал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что считает целесообразным поддержать эту идею. При этом он назвал условием сделки то, что у государства сохранится доля в 25% + 1 акция «Союзмультфильма». СМИ сообщили о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма». Как пишут СМИ, ссылаясь на слова председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой и источника в Минэкономразвитии, две компании намерены создать предприятие на базе ООО «Союзмультфильм».