Своя сотовая связь появится у военных в России

Москва, 12 августа. В составе бригад отечественного министерства обороны появятся роты, укомплектованные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на свой источник в военном ведомстве, первые подобного рода подразделения уже созданы и функционируют в частях, которые дислоцированы в Хабаровске и Новосибирске.

С помощью специального оборудования подразделения в короткие сроки могут создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу федеральных операторов в радиусе до 40 километров от передвижной вышки.

«Новые мобильные комплексы позволят быстро расширить зоны покрытия при возникновении военных или террористических инцидентов на таких территориях», — рассказал руководитель компании Telecom Daily Денис Кусков.

«Пригодятся ретрансляторы и в мирное время. Например, при проведении учений в труднодоступных районах страны. Они станут незаменимы при ЧС в местности, где отсутствует или пострадала инфраструктура сотовых операторов», — добавил эксперт.

К слову, новые средства связи могут работать при температурах от -20 до +50 градусов, а также принимать звонки после получасового погружения в воду на метровую глубину. Кроме того телефоны оснащены аппаратной криптографической защитой информации.

Испытания нового оборудования прошли недалеко от Хабаровска. Военные связисты справились со всеми поставленными задачами — интегрировались в сеть федерального оператора, наладили надежную ретрансляцию сигнала и организовали высокоскоростную передачу данных в полевых условиях.

Как напоминает «Газета.ru», Минкомсвязь РФ подготовила изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают введение штрафов до 1 млн рублей за нарушение правил использования спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, на территории России.