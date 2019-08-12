В Росрыболовстве объяснили новые правила любительской рыбалки

Москва, 12 августа. Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в будущем году, только суммируют те нормы, которые уже действовали ранее. Об этом заявил журналистам в понедельник руководитель управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — уточнил он.

Молоков обратил внимание на то, что речь идет о полном табу использования жаберных сетей, кроме районов Крайнего Севера, Сибири и ДФО, где они должны проверяться и маркироваться, пишет «Российская газета».

Он также указал на то, что запрещены электрические удочки, поскольку они наносят значительный ущерб, убивая практически всю фауну водоема, сообщает Deita.ru.

Ранее в российском ведомстве заявили, что на законодательном уровне впервые запретят любительское рыболовство сетями. Исключение коснется только жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы служит главным способом пропитания.

Ранее глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал о недостатках нового закона о рыболовстве и правилах для рыбаков-любителей. По словам эксперта, над правилами необходимо еще работать, сообщает НСН.