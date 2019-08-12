44 человека стали жертвами тайфуна «Лекима» в Китае. События дня. ФАН-ТВ

44 человека стали жертвами тайфуна «Лекима» Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 44. Пропавшими без вести числятся 16 местных жителей. Сильнейшая стихия с ливнями и шквалистым ветром обрушилась на восточные районы страны в ночь с пятницы на субботу. Спасатели эвакуировали более миллиона человек. Мощный тайфун оборвал линии электропередач, повалил деревья, нарушил расписание аэропортов и железнодорожных вокзалов. В регионах затоплены сельхозугодия, повреждены более 36 тыс. домов. Власти страны оценивают ущерб более чем в 24 млрд юаней (3,5 млрд долларов)

23 военных САР погибли при атаке боевиков 23 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков. Семь получили ранения. За последние два дня террористы напали на несколько населенных пунктов республики. Боевики также понесли серьезные потери. Добавим, что накануне террористы пытались атаковать российскую базу «Хмеймим», которая располагается в САР. Однако системы ПВО сбили шесть ударных беспилотников. За месяц это уже третья попытка нападения на авиабазу.

Джамматтеи стал президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи побеждает на выборах президента Гватемалы. После обработки почти 100% протоколов он получил практически 60% голосов. Предварительные результаты второго тура опубликовал Высший избирательный трибунал центральноафриканской республики. Соперницу Джамматтеи Сандру Торрес поддержали 40% избирателей. Добавим, выборы в Гватемале прошли в воскресенье 11 августа. Ни о каких серьезных нарушениях на участках в республике не сообщали.