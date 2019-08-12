Юрист ОП призвал взыскать с Навального и Соболь ущерб от митингов в Москве

Москва, 12 августа. Ущерб от митингов так называемой оппозиции, прошедших в Москве, нужно взыскать с их организаторов, в частности, с Любови Соболь и скандального блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление сделал юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

Напомним, 27 июля и 3 августа в столице прошли несанкционированные акции, которые переросли в массовые беспорядки. Из-за незаконных митингов многим кафе и магазинам пришлось закрыться, и московский бизнес понес значительные потери: ущерб оценивается в 106 миллионов рублей. В эту сумму входит и имущественный ущерб, причиненный участниками несанкционированных акций ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». Эти организации уже подали иски на сумму 12,5 миллиона рублей к фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках, прошедших в столице 27 июля.

«На самом деле, весь этот убыток можно взыскать, но это вопрос юридических механизмов. Необходимо доказать, что конкретные люди причастны к этим убыткам, но я бы взыскивал средства не с самих участников массовых беспорядков, а с тех людей, которые стоят над ними. Это Соболь, Гудков, Яшин, Навальный и другие хорошо известные активисты», — комментирует ситуацию Илья Ремесло.

По словам юриста, люди, которые попали в сети провокаторов и организаторов незаконных митингов, сами говорят на суде, что «их подставили». Таким образом, участники несанкционированных акций попросту стали жертвами так называемой оппозиции, которая использовала людей в собственных целях. Здесь следует напомнить, что массовку для незаконных митингов привозили из регионов. Этот факт указывает на спланированность акции, значит, нельзя сказать, что ущерб московскому бизнесу был нанесен в ходе хаотичных беспорядков.

«Поэтому было бы неправильно все взыскивать непосредственно с лиц, которые участвовали в массовых беспорядках. Кроме того, этот ущерб сложно доказывать, а именно причинно-следственную связь и другие обстоятельства. Для этого нужно будет проводить разные экспертизы, а это накладно, поэтому данный вопрос требует принятия нового федерального закона», — подчеркнул Ремесло.

Член общественной палаты отметил, что законодательство должно возлагать компенсацию материального ущерба от подобных несанкционированных акций на их организаторов, поскольку сейчас они прикрываются от ответственности рядовыми участниками незаконных митингов, сообщает «Экономика сегодня».

Отметим, что в структурах Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь все организовано таким образом, чтобы застраховать лидеров от какой-либо ответственности. Например, они сами не числятся руководителями, а формально назначают на эти посты посторонних лиц.

«Устроители митингов серьезно опасаются уголовной ответственности, из-за этого у них все и оформляется на третьих лиц, а о материальной ответственности они даже не думают из-за сложного доказывания таких вопросов, но опять-таки, если кто-то захочет компенсировать свои убытки через суд, то такое намерение можно только приветствовать. Ведь Навальный и компания не стесняются требовать от России компенсаций в рамках ЕСПЧ, поэтому стоит у них попросить за эти убытки в Москве», — заключил Ремесло.

Напомним, организаторы незаконных митингов, а также согласованной с властями акции, состоявшейся в столице 10 августа, пытаются оказать давление на Мосгоризбирком, правомерно отказавшийся регистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму граждан, предоставивших поддельные подписи. На законных основаниях из предвыборной гонки были исключены сторонники Навального, в том числе Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Отметим, что Соболь неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Например, она подкупала избирателей, организовала в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», а также не постеснялась использовать подписи мертвецов.

Примечательно, что прошедший 10 августа на проспекте Сахарова санкционированный митинг так называемой оппозиции превратился из политического мероприятия в концерт. Чтобы заманить людей на свою акцию, организаторы пригласили популярных рэп-исполнителей, блогеров и других медийных персон. При этом «оппозиция» не стала отказываться от проверенных методов и снова привезла на митинг массовку из регионов.