В Раде признали, что украинские города живут за счет наследия СССР

Киев, 12 августа. Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что инфраструктура Украины главным образом состоит из возведенного во времена Советского Союза. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Когда ездишь по стране и бываешь не только в крупных областных центрах, то понимаешь, что украинские города живут в далеком советском прошлом», — рассказал украинский депутат, добавив, что объем советских построек и конструкций в стране составляет 90% от суммарного числа.

При этом Мураев выразил сожаление относительно того, что стройками постсоветской эпохи гордиться не выходит, поскольку они проходили «только на словах и в воображении нынешних министров», пишут «Известия».

По его словам, престижные новостройки только помогают легализовать преступно заработанные средства и не решают жилищную проблему, потому что недоступны большинству граждан Украины.

Ранее эксперты сообщили, что предстоящей осенью застройщики начнут повышать стоимость новых квартир в стране.

В июле этого года экс-губернатор Одесской области и бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сегодня. По его словам, чиновники во времена СССР были «не такие наглые». Кроме того, одиозный политик выступил против переименования улиц в рамках декоммунизации на Украине.