Киев, 12 августа. Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях экономика страны рухнет.

Размышлениями на тему эксперт поделился в эфире YouTube-канала PolitWera, отметив, что существенное влияние на экономику Украины оказывают сразу два огромных фактора.

«Люди из страны выезжают достаточно активно, и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платежный баланс», — рассказал Саливон о том, каким образом экономика продолжает существовать.

Однако все станет гораздо хуже, когда мигранты осядут на новых местах за границей, перевезут туда свои семьи и, соответственно, перестанут присылать на родину денежные средства.

«Когда это произойдет, то станет намного сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек», — отметил эксперт.

Что касается второго фактора, оказывающего огромное влияние на экономику – это внешнее финансирование страны.

«Пока нас будут поддерживать, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда Зеленского начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе», — резюмировал Сергей Саливон.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что глобальному сообществу нужен новый миропорядок.