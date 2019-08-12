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Клинцевич: Организаторы митингов «оппозиции» мешают москвичам жить и работать

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Клинцевич: Организаторы митингов «оппозиции» мешают москвичам жить и работать

Москва, 12 августа. Организаторы митингов в Москве наплевательски относятся к интересам жителей столицы, мешая жить и работать людям, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, у оппозиционеров не стоит задача улучшить, что-либо в России, поскольку они преследуют другие цели.

«Все эти люди по-настоящему являются врагами России. Они на наших проблемах зарабатывают, и у них стоит задача разрушить Россию», — заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму не собрали подписи, поскольку у них не было такой задачи. Клинцевич подчеркнул, что их бы все равно не избрали.

«Их главной задачей было то, чтобы создать в столице деструктивный процесс и усилить напряжение в обществе», — заявил Клинцевич.

Он рассказал журналистам ФБА «Экономика сегодня», что «оппозиция» своими мероприятиями негативно влияет на торговый, логистический и туристический бизнес. По его словам, устроители несанкционированных митингов пытаются вызвать у бизнесменов недовольство властью, которая якобы «не решает» проблему с митингами. «Оппозиция» хочет задействовать как можно большее количество посторонних людей в несанкционированных акциях, чтобы создать большое напряжение в Москве, отметил Клинцевич.

По его словам, именно поэтому протестующие пытаются привлечь в свои ряды студентов и школьников, которым хочется «пошуметь на подобных мероприятиях». Клинцевич отметил, что «оппозиция» оказывает этим людям «медвежью услугу».

Клинцевич: Организаторы митингов «оппозиции» мешают москвичам жить и работать

Сенатор подчеркнул, что особенно это касается незаконных мероприятий, на которых «оппозиционерам» выгодно, чтобы участников совершенно законно задерживали.

«Особенно это проявляется в ситуации, когда митингующие перекрывают дороги, бьют машины и витрины, а также мешают людям жить и работать в Москве», — отметил сенатор.

По его словам, участие в таких мероприятиях приводит к последствиям, которые «тяжело смыть в рамках дальнейшей жизни».

Напомним, 10 августа в Москве прошел митинг-концерт в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили массовые нарушения. Среди эти кандидатов Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Любовь. Сторонница Алексея Навального подала документы, в которых были обнаружены подписи мертвых людей. Кроме того ранее в Москве нашли офис, сотрудники которого «рисовали» подписи в поддержку Любови Соболь.

Отметим, что «оппозиция» также проводила несанкционированные акции протеста 27 июля и 3 августа.

Клинцевич: Организаторы митингов «оппозиции» мешают москвичам жить и работать

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Источник: ФБА «Экономика сегодня»
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