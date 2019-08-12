Клинцевич: Организаторы митингов «оппозиции» мешают москвичам жить и работать

Москва, 12 августа. Организаторы митингов в Москве наплевательски относятся к интересам жителей столицы, мешая жить и работать людям, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, у оппозиционеров не стоит задача улучшить, что-либо в России, поскольку они преследуют другие цели.

«Все эти люди по-настоящему являются врагами России. Они на наших проблемах зарабатывают, и у них стоит задача разрушить Россию», — заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму не собрали подписи, поскольку у них не было такой задачи. Клинцевич подчеркнул, что их бы все равно не избрали.

«Их главной задачей было то, чтобы создать в столице деструктивный процесс и усилить напряжение в обществе», — заявил Клинцевич.

Он рассказал журналистам ФБА «Экономика сегодня», что «оппозиция» своими мероприятиями негативно влияет на торговый, логистический и туристический бизнес. По его словам, устроители несанкционированных митингов пытаются вызвать у бизнесменов недовольство властью, которая якобы «не решает» проблему с митингами. «Оппозиция» хочет задействовать как можно большее количество посторонних людей в несанкционированных акциях, чтобы создать большое напряжение в Москве, отметил Клинцевич.

По его словам, именно поэтому протестующие пытаются привлечь в свои ряды студентов и школьников, которым хочется «пошуметь на подобных мероприятиях». Клинцевич отметил, что «оппозиция» оказывает этим людям «медвежью услугу».

Сенатор подчеркнул, что особенно это касается незаконных мероприятий, на которых «оппозиционерам» выгодно, чтобы участников совершенно законно задерживали.

«Особенно это проявляется в ситуации, когда митингующие перекрывают дороги, бьют машины и витрины, а также мешают людям жить и работать в Москве», — отметил сенатор.

По его словам, участие в таких мероприятиях приводит к последствиям, которые «тяжело смыть в рамках дальнейшей жизни».

Напомним, 10 августа в Москве прошел митинг-концерт в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили массовые нарушения. Среди эти кандидатов Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Любовь. Сторонница Алексея Навального подала документы, в которых были обнаружены подписи мертвых людей. Кроме того ранее в Москве нашли офис, сотрудники которого «рисовали» подписи в поддержку Любови Соболь.

Отметим, что «оппозиция» также проводила несанкционированные акции протеста 27 июля и 3 августа.