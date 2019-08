Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Вашингтон, 12 августа. «Потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим габаритам крупнейшую пирамиду Хеопса, приблизится в конце текущего месяца к Земле. Об этом говорится в данных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Диаметр космического тела 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем одно из «семи чудес света», передает НСН.

Asteroid larger than the pyramid of Cheops grazed the Earth (PHOTO) https://t.co/ENUk1F0VXI pic.twitter.com/9fu12zJxu3