Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Вашингтон, 12 августа. «Потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим габаритам крупнейшую пирамиду Хеопса, приблизится в конце текущего месяца к Земле. Об этом говорится в данных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Диаметр космического тела 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем одно из «семи чудес света», передает НСН.

Asteroid larger than the pyramid of Cheops grazed the Earth (PHOTO) https://t.co/ENUk1F0VXI pic.twitter.com/9fu12zJxu3 — VOP Newsroom (@VOPnewsroom) July 26, 2019

По данным агентства, 28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к третьей планете, чем Венера. Астероид разойдется с Землей на расстоянии примерно миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) составило обновленный перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную угрозу. Ближайшая дата теоретического столкновения Земли с астероидом 2006QV89, согласно прогнозам экспертов, 9 сентября текущего года.

Отмечалось, что вероятность происшествия — один шанс из семи тысяч. В настоящее время астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от планеты.

Лидером списка потенциальных угроз является космический объект 2010RF12. Специалисты считают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в далеком 2095 году.