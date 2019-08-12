Экс-астронавт назвал размер зарплаты и суточных в NASA

Вашингтон, 12 августа. О максимальном размере заработной платы в NASA, а также о том, какой размер суточных получают астронавты, рассказал ветеран космических полетов Скотт Келли.

Размышлениями на тему бывший астронавт поделился в интервью РИА Новости, уточнив, что максимум на что могут рассчитывать американские покорители космоса при большой выслуге лет – около 13 тысяч долларов в месяц.

«Максимально астронавты НАСА могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях приблизительно 155 тысяч долларов», — пояснил экс-астронавт.

При этом, по словам Скотта Келли, размер суточных в NASA крайне низок и составляет всего пять долларов за сутки. Именно такая сумма вознаграждения прописана в законе.

«Это делается не ради шутки, а потому, что такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим», — добавил ветеран космических полетов.

К слову, согласно опубликованной на сайте NASA информации, гражданские кандидаты в класс астронавтов при поступлении могут рассчитывать на 5,5 тысячи долларов в месяц. При этом важно понимать, что все суммы указываются без учета вычета подоходного налога.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе пресс-служба Роскосмоса сообщила, что уровень заработной платы российских космонавтов сопоставим с зарплатами астронавтов NASA и Европейского космического агентства (ESA).

Заработная плата космонавтов начисляется исходя из «Положения о материальном обеспечении космонавтов в РФ». При этом в Роскосмосе отказались раскрыть размер зарплаты космонавтов.