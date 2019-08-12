Эксперт назвал нарушение закона основой действий «оппозиционеров» на митингах в Москве

Москва, 12 августа. Организаторы московских митингов идут на прямое обострение и нарушают закон, чтобы создать как можно более сильный информационный накал. Об этом заявил директор Института региональной политики Дмитрий Журавлев.

По его словам, «оппозиционеры» не пытаются наладить диалог, а также отстаивать свои интересы в соответствии с законом, поскольку не хотят вести нормальную политическую борьбу.

«На самом деле, в действиях этих людей все логично. Ведь в публичном поле данные силы ничего не выиграют, а провокации позволяют им встать в позицию мученика перед западным зрителем», — отметил Журавлев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт заявил, что если «оппозиция» будет проводить согласованные митинги, то сразу станет понятно, что они не пользуются никакой общественной поддержкой.

«Если они все будут делать по закону, то, естественно, не будет ни одного шанса на то, что кто-то применит к ним какое-либо насилие, а, значит, образ несчастных мучеников сразу поблекнет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «оппозиционеры» выставляют себя в таком свете, как будто их преследуют «за неправильные политические взгляды». Эксперт напомнил, что блогер Навальный не просто так 12 июня вывел несовершеннолетних на несанкционированный митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова в Санкт-Петербурге. По его словам, это было сделано, дабы показать, что «власть бьет детей». Журавлев подчеркнул, что несовершеннолетних никто не бил, однако это не помешало «оппозиционерам» делать подобные заявления.

Эксперт напомнил, что организация незаконного протеста является для «оппозиции» единственным вариантом деятельности. По его словам, если они пойдут на выборы, то всем будет понятно, что реальные политические перспективы у них отсутствуют.

10 августа в Москве прошел митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова. На нем выступали рэперы и блогеры. Мероприятие проходило в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые сдали подписи с многочисленными нарушениями, сообщает «Газета.ru».

Так, соратница блогера Навального Любовь Соболь предоставила подписи мертвых людей. Кроме того, ранее в Москве был найден офис, сотрудники которого подделывали подписные листы в ее пользу.

Отметим, что после завершения митинга провокаторы устроили несанкционированную акцию. Стражи порядка задержали 136 человек за различные правонарушения, сообщают «Известия».

Ранее руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин объяснил, почему «оппозиционерам» невыгодно помогать задержанным на митингах в Москве.