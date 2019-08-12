Завод по производству алюминиевого профиля возобновил работу под Дамаском

Дамаск, 12 августа. Крупный завод в окрестностях сирийской столицы возобновил производство алюминиевого профиля. Об этом журналистам рассказал директор предприятия Сухел Надир.

Завод в ходе боевых действий захватили и разграбили боевики. Поэтому предприятие пришлось восстанавливать практически с нуля. По словам Сухела Надира для завода закупили новые станки, теперь все производственные этапы на нем автоматизированы

«В месяц выпускаем около 25 тонн алюминиевого профиля, но если будет потребность и заказы, можем и больше», — отметил директор завода.

Выпускаемая предприятием продукция востребована в ходе восстановления Сирии, из нее, в том числе, изготавливают окна и двери. В настоящее время на заводе трудятся около 300 человек. Но, по словам директора, пока предприятие работает лишь на 75% от плановой мощности, и на заводе готовы принять большее число сотрудников.

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