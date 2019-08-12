Студентов из вузов России будут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта

Москва, 12 августа. Через два года в России будет запущен сервис для выявления студентов высших учебных заведений с плохой успеваемостью.

Об этом РИА Новости сообщил директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов, уточнив, что, по сути, учащихся будут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта (ИК).

«Для тестирования системы выберут несколько вузов, причем внедрение системы начнется уже в этом году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы», — уточнил специалист.

По мнению Киясова, ИК позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей, однако его рекомендации не будут обязательными к исполнению — окончательное решение о судьбе того или иного студента с плохой успеваемостью будет принимать деканат.

«Искусственный интеллект на основании данных цифрового следа студентов будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение», — рассказал о работе сервиса Нурлан Киясов.

Как напоминает «Газета.ru», российские ученые предположили, что искусственный интеллект сможет заменить человека в некоторых видах экономической деятельности через 10-15 лет.

По мнению экспертов, скорость развития ИК имеет зависимость от характера конкретных прикладных задач. Предполагается, что в будущем он сможет занять место операторов, которые обрабатывают информацию с использованием жизненного опыта.