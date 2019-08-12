Студенты из России на базе Lada разработали беспилотный катафалк

Москва, 12 августа. Российские студенты на базе автомобиля Lada Kalina создали первый на планете беспилотный катафалк.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Национальную технологическую инициативу «Автонет», разработанный беспилотник может развивать скорость до пяти километров в час.

Проект отправили на доработку, при этом «Автонет» даст возможность студентам проконсультироваться с более опытными профессионалами из «Яндекса», МАДИ, «КамАЗа» и других компаний.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе стало известно, что продажи автомобилей Lada на российском рынке с января по июль 2019 года выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным производителя, за семь месяцев года в России было продано более 203 тысяч автомобилей Lada. В июле «Автоваз» реализовал почти 29,5 тысячи машин, что на 0,3% больше, чем в июле прошлого года.

Самым продаваемым автомобилем с января по июль 2019 стала Lada Granta — 74,6 тысячи реализованных автомобилей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добавим, что в конце июля в Интернете первые фотографии обновленного автомобиля Lada Vesta. Автор снимков заявил, что «АвтоВАЗ» может сделать сразу две измененные версии модели.

По словам опубликовавшего фотографии пользователя Сети, на снимках показан промежуточный вариант обновленной модели, которая, как ожидается, выйдет в конце 2019 года.