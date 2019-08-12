Либералам невыгодно помогать задержанным на митингах в Москве, заявил Бредихин

Москва, 12 августа. «Оппозиционеры», призывающие своих сторонников выходить незаконные митинги, не собираются помогать задержанным, несмотря на все обещания. Об этом заявил кандидат исторических наук, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

По его словам, в либеральных кругах давно стала нормой откровенная ложь и обман людей. Политолог напомнил, как блогер Алексей Навальный неоднократно заявлял, что нарушителям правопорядка среди его сторонников «ничего не будет», а в случае наложения штрафа или задержания «оппозиция» якобы окажет помощь. Однако, никто из сторонников Навального не оказал такую помощь, отметил эксперт.

«Они хотят поднимать массы, но эти же массы они сегодня же кинут и будут искать новые души, которые захотят «перемен», которые поверят «оппозиционерам», — подчеркнул эксперт.

Бредихин считает, что лидеры «оппозиции» отрабатывают средства, выделенные западными партнерами. По его словам, устраивая массовые беспорядки, они пытаются отчитаться, а помогать задержанным им невыгодно.

«Тот факт, что они даже не смогли собрать нормально подписи для выдвижения своих кандидатур в депутаты Мосгордумы, это уже показатель — средства, которые они получают, расходуются не по назначению», — отметил Бредихин.

Эксперт подчеркнул, что «оппозиционеры» априори не могут стать нормальными политиками, которых будет поддерживать народ. По его словам, большинство граждан относятся к ним либо нейтрально, либо негативно.

Бредихин обратил внимание, что «оппозиционеры» добиваться реализации различных вариантов «цветного сценария».

«Вполне ожидаемо, что скоро у всех появится четкое понимание того, что это проходимцы, и что те действия, которые они проводят, наносят вред нашему государству», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что интересы «оппозиции» связаны с иностранными государствами, передает «ПолитРоссия».

Напомним, что 10 августа в Москве прошел санкционированный митинг-концерт в поддержку незарегистированных кандидатов в Мосгордуму, сообщает «Газета.ru».

Кандидаты, среди которых Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь, не получили регистрацию из-за массовых фальсификаций. В частности у Любови Соболь нашли в подписях множество автографов мертвых кандидатов. Ранее в Москве был обнаружен офис, сотрудники которого «рисовали» подписи в пользу Соболь.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на заседание послов иностранных государств, на сайтах диппредставительств которых публиковалась информация о митингах в Москве. Сенаторы считают, что это можно считать вмешательством в выборы в РФ, сообщают «Известия».