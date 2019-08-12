Дворник, задолжавшая два миллиарда рублей, рассказала о нервном срыве

Московская область, 12 августа. Женщина из Воскресенска, с которой судебные приставы хотят взыскать более двух миллиардов рублей, рассказала о нервном срыве.

Размышлениями на тему жительница Московской области поделилась в интервью телеканалу «Москва 24», уточнив, что из-за всей этой ситуации ее уволили с последней работы.

«Пришло им письмо – они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала», — пожаловалась журналистам уже бывший дворник.

«У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», — констатировала женщина.

Как напоминает «Газета.ru», жительница Воскресенска несколько лет назад, пытаясь устроиться на работу, во время собеседования подписали некие документы, с содержимым которых не ознакомилась.

В итоге, женщина стала генеральным директором компании, на которую неизвестные злоумышленники оформили огромный кредит. После этого мошенники обанкротили фирму, а долг, естественно, остался на липовом руководителе.

Теперь жительница Подмосковья обязана выплатить долг в размере 1,82 млрд рублей, а также 127,4 млн рублей исполнительного сбора. Позднее стало известно, что подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова берет на контроль ситуацию с экс-дворником из Воскресенска.

К слову, уполномоченная по правам человека добавила, что это не единичный случай: в регионе идет следствие по делу о фирме, которая отмывала деньги. При этом компания была оформлена на человека, который ни разу не был в городе, где зарегистрирована фирма мошенников.