Вице-адмирал ответил на прогноз NI о морской войне России и США

Москва, 12 августа. Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов ответил на прогноз профессора из США Лайла Голдстайна о поражении НАТО в случае морского столкновения с РФ.

Голдстайн в статье для National Interest предостерег США от злоупотреблений учениями у российских границ, и назвал недооцененными риски таких маневров. Эксперта напомнил, что вдоль побережья Черного моря и в водах Азовского моря остается много мин времен Второй мировой войны. Если на одной из них случайно подорвется корабль НАТО, может произойти столкновение с Россией.

В случае конфликта страны Североатлантического альянса, кроме Турции, не будут представлять военной угрозы для России, считает Голдстайн. По его мнению, российские силы уничтожит противника в первые часы столкновения, сообщила Газета.ru.

Святашов назвал подобное развитие событий маловероятным, а американского эксперта — «фантастом».

«Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину — и пошли! И почему сразу война?», — цитирует вице-адмирала НСН.

По мнению Святашова, предположения Голдстайна «из разряда детских игр». Он порекомендовал прекратить фантазировать о войне с РФ.