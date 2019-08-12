Политолог уличил США и ЕС в поддержке провокаций в Москве

Москва, 12 августа. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал журналистам, как страны Запада поддерживают провокации на митингах в Москве.

«Среди организаторов [митинга] и активистов очень много тех, кто проходил тренинги, которые проводились общественными организациями, активно поддерживающими политику США и Великобритании и получающими деньги от США и стран Евросоюза», — заявил Марков.

По его словам, протестные акции несбалансировано освещаются в тех СМИ, которые находятся на прямом финансировании, либо аффилированы или управляются правительством США и странами Евросоюза.

Марков напомнил, что митинги поддерживают должностные лица стран Запада, они поощряют людей к выступлениями на этих акциях. При этом политолог подчеркнул, что вмешательство осуществляются через прессу, фонды и различные СМИ. По его словам, Запад стал осуществлять атаки на российскую государственность еще в начале 2010-х годов. Интенсивность этой кампании с каждым годом увеличивается.

«Движения, которые происходят, являются плодом деятельности иностранного центра политического влияния, иностранных политических субъектов, которые начиная с 2012 года пытаются создать, сформировать, поощрить и подтолкнуть к такого рода действиям российские политические структуры», — заявил Марков в беседе с «ПолитРоссией».

Политолог подчеркнул, что вмешательство в выборы осуществлялось не через официальные дипломатические каналы, а через другие структуры. По его мнению, дипломаты играют минимальную роль во вмешательстве.

«Можно просто сравнить политические позиции таких деятелей, как Навальный и Соболь, с одной стороны, и официальных государственных структур США и Великобритании, с другой стороны, и понять, что по всем принципиальным вопросам они совпадают почти на 100%», — подчеркнул Марков.

Ранее один из участников митинга-концерта в Москве рассказал, как встретился на акции с юристом из США. В социальных сетях он написал, что вместе с ним на митинге была задержана гражданка США Татьяна Б. Сидя в автозаке, она объясняла протестующим, как «обдурить ментов».

Депутат Госдумы РФ Виктор Володарский в беседе с «Экономикой сегодня» заявил, что данный эпизод свидетельствует о том, что протестные акции тщательно планируются, в том числе за рубежом. По его словам, провокаторы, подобные юристу из США, должны быть привлечены к ответственности.

Протестные акции в столице были организованы «независимыми кандидатами» в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за массовых фальсификаций. Среди них Илья Яшин, Дмитрий Гудков и соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которую уличили в использовании подписей мертвых людей. Кроме того, в Москве ранее нашли цех по подделке подписей в пользу Соболь.

Напомним, 10 августа в Москве прошел согласованный митинг-концерт в поддержку недопущенных кандидатов. НА нем выступили Face, Оксимирон, «Кровосток» и IC3PEAK. Как пишут «Известия», многие участники митинга заявили, что пришли послушать выступления своих любимых исполнителей.