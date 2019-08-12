Командующий ВВС России рассказал, когда завершатся госиспытания Су-57 и МиГ-35

Москва, 12 августа. Командующий ВВС Сергей Дронов рассказал, когда завершатся госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 и многоцелевого истребителя поколения 4++ МиГ-35.

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году», — сообщил Дронов в интервью газете «Красная звезда».

Он напомнил, что Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поставил по результатам совещаний в Сочи задачу перевооружить три полка самолетами Су-57. Дронов также отметил, что истребители МиГ-35 экономичнее стоящих на вооружении самолетов поколения 4++ Су-35С и Су-30СМ. Стоимость летного часа боевой машины примерно в полтора раза ниже аналогичного показателя моделей «Су».

Известный ранее под названием ПАК ФА российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет в 2010 году. Самолет сочетает высокую маневренность с малой заметностью и возможностью сверхзвукового полета. Истребитель имеет современный комплекс бортового оборудования. По данным разработчиков, Су-57 превосходит конкурентов.

Истребитель Су-57 уже запущен в серийное производство, сообщила Газета.ru. На выставке «Армия-2019» Минобороны заключило контракт на поставку 76 таких самолетов.

Новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является развитием самолетов МиГ-29М/М2 и МиГ-29К/КУБ. Его летные испытания начались 26 января 2017 года.