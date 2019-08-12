Новый ударный вертолет Ми-28НМ получил возможность обстреливать две цели одновременно

Москва, 12 августа. Новый российский ударный вертолет Ми-28НМ сможет одновременно обстреливать две цели управляемыми ракетами. Об этом в понедельник сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующий ВВС Сергей Дронов.

«Боевой вертолет Ми-28НМ обеспечивает всепогодность боевого применения, возможность одновременного использования двух ракет по двум разным целям, причем позволяет применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип «пустил-забыл», повышена оперативность поиска наземных и воздушных объектов», — цитирует Дронова газета «Красная звезда».

По его словам, вертолет начнут поставлять в войска уже в этом году. Кроме того, в 2019 году вооруженные силы получат транспортно-десантный вертолет Ми-38. Боевая машина имеет современный пилотажно-навигационный комплекс, навигационный метеолокатор и систему спутниковой навигации.

Ранее Газета.ru сообщила, что обозреватель одного из американских изданий Майкл Пек назвал Ми-28НМ «ночным суперохотником». Эксперт отметил, что вертолет оборудован усовершенствованным радаром, который позволяет осуществлять ночные операции, и работающим даже в суровых климатических условиях высоко в горах или в пустыне двигателем ВК-2500П-01/ПС.

Пек напомнил, что в свое время Ми-28 стал ответом на американский боевой вертолет Apache. По его мнению, появление Ми-28НМ свидетельствует о том, что Россия продолжает совершенствовать свои боевые вертолеты.

Модернизированная версия вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» Ми-28НМ предназначена для целеуказания, ведения разведки и уничтожения бронетехники. Боевая машина получила принципиально новый локатор, который обеспечивает круговой обзор, а также новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.