«Оппозиция» завысила число участников митинга для отчета перед западными кураторами

Москва, 12 августа. Вице-губернатор Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией Сергей Карнаухов заявил, что «оппозиция» завысила данные «белого счетчика» о численности участников согласованного митинга-концерта в Москве.

«Белый счетчик — организация, которая создавалась для того, чтобы компенсировать те численные потери, которые оппозиция периодически имела на митингах и создавать альтернативную картинку», — заявил Карнаухов.

По его словам, «оппозиция» накрутила данные о численности митинга, чтобы отчитаться перед заказчиками. Карнаухов подчеркнул, что данные о преувеличенных масштабах митинга являются инструментом для увеличения его численности на следующих акциях.

Эксперт подчеркнул, что на проспекте Сахарова могли бы поместиться 62 тысячи человек, однако для этого они должны были стоять плотно друг другу. При этом на фотографиях сверху видно, что люди находятся на половине площади, стоя неравномерными группами.

Карнаухов также заявил, что организаторы допустили ошибку, сделав мероприятие бесплатным, поскольку это стало основой провала.

«Намного честнее было бы продавать билеты на митинг. Если бы они продавали билеты, то людей пришло бы больше», — подчеркнул Карнаухов.

Эксперт также обратил внимание, что большинство пришедших из тех, с кем он разговаривал, не могли внятно объяснить, зачем они появились на митинге.

«Сколько людей я вчера не спросил, у меня было недоумение. Сборище безумцев какое-то», — заявил Карнаухов в беседе с «Политикой Сегодня».

Согласованный митинг-концерт прошел в Москве 10 августа. На нем выступили рэперы Оксимирон и Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK, а также блогеры Эльдар Джарахов и Данила Поперечный. После мероприятия большинство людей разошлось по домам, отдельные провокаторы разбивали припаркованные машины и взрывали дымовые шашки на тротуарах и проезжих частях. Правоохранители быстро задержали провокаторов и пресекли беспорядки.

Напомним, что митинг был в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которых уличили в фальсификации подписей. Среди них, муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин, сын экс-депутата Госдумы Дмитрий Гудков, а также сторонница Алексея Навального Любовь Соболь.

Ранее выяснилось, что у Соболь в подписных листах находились «мертвые души», количество поддельных подписей — 14%. Отметим, ранее в Москве нашли офис «по рисовке» подписей в пользу сторонницы Навального.