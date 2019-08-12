В возрасте 32 лет умерла литературный критик Елена Макеенко

Москва, 12 августа. Редактор проекта «Полка», литературный критик Елена Макеенко скончалась после продолжительной болезни в возрасте 32 лет.

Макеенко сотрудничала с изданиями Esquire, «Новый мир», Booknik и «Афиша Daily», вела обзор современной прозы на портале «Горький». О смерти критика со ссылкой на журналиста Юрия Сапрыкина сообщил телеканал «360».

На протяжении нескольких лет она боролась с онкологическим заболеванием. Макеенко перенесла несколько курсов химиотерапии и операций. Весной стало известно, что болезнь начала прогрессировать и Макеенко планировала отправиться на лечение в Израиль.