Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Киев, 12 августа. Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.

Эксперт напомнил, что представители Военно-воздушных сил (ВВС) Украины во главе с генерал-полковником Сергеем Дроздовым прибыли в августе в Сан-Паулу (Бразилия). Украинская сторона провела переговоры с руководством производящей A-29 Super Tucano бразильской компании Embraer.

По его словам, покупка самолетов станет ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо подобной техники используются летающие дроны.

«Главной проблемой Super Tucano будет само его наличие. В экипаж штурмовика входит сразу два человека, которые безусловно при вылетах будут подвергаться большой опасности, что заставит использовать их крайне осторожно, избегая любых рисков», — отмечает эксперт в статье для газеты «Известия».

Лавров считает, что интерес украинской стороны к A-29 Super Tucano запоздал. Самолет будет лучше, чем ударные беспилотники, смотреться на парадах, но противники лишь порадуются такой неэффективной трате ресурсов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Украина рассматривает возможность приобретения истребителей F-16 у США. По словам главы неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глена Говарда, Украина начнет постепенно отказываться от оружия советского образца, но выразил опасения в связи с возможным отсутствием в стране достаточного количества владеющих английским языком пилотов, которые могли бы научиться управлять американскими истребителями. По его мнению, уровень подготовки украинских летчиков слишком низок для управления F-16.