Националисты на Украине превратили одежду мужчины в лохмотья из-за российского флага

Киев, 12 августа. Националисты на Украине порезали одежду посетителю кафе из-за наличия на ней российской символики. Инцидент произошел в городе Хмельницком.

Радикалы увидели в кафе мужчину в рубашке, на которых были нашивки с надписью «ОМОН», а также в виде серпа, молота и российского флага. Националисты подошли к нему и спросили, где он приобрел эту одежду. Мужчина пояснил, что купил рубашку в Испании, не обратив внимания на нашивки. Тогда один из радикалов потребовал у мужчины снять ее, а затем срезал все нашивки с рубашки ножом, превратив ее в лохмотья.

«Что вы делаете? Зачем вы режете? Просто бы снял. Ребят, успокойтесь», — обратилась к ним спутница мужчины.

Националисты заявили, что купят украинцу желто-голубую рубашку. Спутница мужчины стала возмущаться поведению радикалов, потребовав купить мужчине новую рубашку. Они выложили видеозапись на YouTube. В конце видеоролика автор записи заявил, что необходимо не допускать появления на улицах российской символики.

Отметим, что такое поведение националистов на Украине не редкость. Так, радикал напал в центре Киева на туристов из Херсона. Они гуляли с российским и украинским флагами, которые были связаны вместе. Националист потребовал отдать ему российский триколор, иначе он «закопает их в землю», сообщают «Известия».

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычным украинцам не следует давать образование и работу.

«Эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу», — заявила Фарион.

Напомним, что с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. По закону запрещено использование советской символики, осуждается коммунистический режим СССР. В рамках закона были переименованы десятки улиц и ряд городов, сообщает «Газета.ru».