Погибших при взрыве в Архангельской области сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Москва, 12 августа. Госкорпорация «Росатом» опубликовала имена погибших при взрыве в Архангельской области сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Погибли Евгений Коратаев, Сергей Пичугин, Алексей Вьюшин, Вячеслав Липшев, Владислав Яновский. «Росатом» назвал погибших элитой Саровского ядерного центра и национальными героями. Всех их представили к государственным наградам.

Трагедия произошла на полигоне Минобороны в Архангельской области во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки в минувшей четверг. Военное ведомство сообщало, что погибли два человека, «Росатом» позднее проинформировал о гибели при взрыве с возгоранием пяти своих сотрудников. Ранения получили еще шесть человек.

По данным Минобороны и региональных властей, радиационный фон остается в норме.

В связи с гибелью пятерых человек в Сарове объявили двухдневный траур. В постановлении городской администрации отмечается, что они погибли «при выполнении задания государственного значения».

Погибшим при ЧП в Архангельской области сотрудникам Саровского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) будет установлен памятник. Об этом со ссылкой на директора предприятия Валентина Костюкова сообщил телеканал «360». Памятник испытателям торжественно откроют через год после трагедии.