Липовой оценил корректность работы правоохранителей на фрик-митинге 10 августа в Москве

Москва, 12 августа. Председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой считает, что сотрудники силовых ведомств вели себя крайне демократично на согласованном митинге, прошедшем 10 августа на проспекте Сахарова в Москве.

По его словам, правоохранители работали мягко и без нарушений, задерживая только провокаторов, которые оскорбляли и угрожали безопасности людей.

«И полиция, и Росгвардия отработали в рамках закона. Никаких эксцессов не было и все закончилось в установленное время», — заявил Сергей Липовой.

Писатель и публицист Николай Стариков также высоко оценил методы борьбы полиции с дебоширами. Он рассказал о способах предотвращения нарушений, который удерживают людей от участия в беспорядках.

Напомним, в Москве 10 августа прошел согласованный митинг-концерт в поддержку кандидатов Мосгордуму, которых не допустили до выборов за массовые фальсификации. В частности, речь идет о Любови Соболь, которая предоставила подписи умерших людей. Кроме того, ранее в Москве обнаружили офис «по рисовке подписей» в пользу Любови Соболь.

Митинг-концерт прошел на проспекте Сахарова. На нем выступали блогеры Эльдар Джарахов, Данила Поперечный, группы «Кровосток», IC3PEAK, рэперы Оксимирон и Face.

После окончания мероприятия большинство людей стали расходиться, однако отдельные дебоширы решили устроить беспорядки. На пути к метро они кидали камни в припаркованные автомобили, а также выбрасывали дымовые шашки на проезжую часть. Фотографии и видеозаписи с поврежденными автомобилями опубликованы в группе социальной сети «Вконтакте» «Москва: Инструкция по применению». Отметим, что с задержанием дебоширов эффективно справились стражи порядка.