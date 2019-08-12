Турция задумалась о покупке российских Су-35 после отказа США продать F-35

Анкара, 12 августа. В Турции оценивают предложение России о приобретении истребителей Cу-35 вместо американских самолетов F-35. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Yeni Safak.

Отвечающие за закупку вооружений органы власти в Турции попросили командование ВВС, секретариат оборонной промышленности и прочие заинтересованные ведомства оценить сделанное Россией предложение. Если оно получит положительные отзывы, турецкая сторона начнет с Москвой переговоры.

Официальных комментариев возможной закупки Су-35 в Турции не дают.

Ранее США исключили Анкару из программы F-35. Поводом послужило начало поставок Турции российских систем ПВО С-400.

Контракт на продажу четырех дивизионов С-400 общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов заключен в 2017 году. Вашингтон требовал, чтобы Турция отказалась от ЗРК в пользу американских комплексов Patriot, и пригрозил задержать либо отменить продажу турецкой стороне новейших истребителей F-35. Но Анкара отказалась идти на уступки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны. Комплексы начали поставлять в страну 12 июля.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен двигателями с управляемым вектором тяги. По совокупности характеристики боевые машины приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.

О возможности закупки российских истребителей в случае отказа от поставок F-35 в конце июля заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы поступим так же, как и с системами ПВО С-400. До тех пор, пока не начнем производить, сами приобретем истребители у другой страны», — цитирует министра телеканал «360».

Чавушоглу не исключил покупку российских Су-35.