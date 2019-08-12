Студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни в Москве

Москва, 12 августа. Двадцатилетняя студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни, распознать которую не смогли врачи.

Погибла студентка Воронежского государственного университета, которая приехала в Москву после сдачи экзаменов. У девушки под 40 градусов поднялась температура, и покраснело горло. Родители подумали, что у нее началась ангина, и попытались, не обращаясь к врачам, справиться с симптомами.

Семья решила вызвать скорую помощь на следующий день, когда у погибшей начались рвота и диарея. Медики назначили девушке лечение, но вскоре у нее посинели руки и ноги, начались боли в мышцах, из-за которых девушка не могла повернуться набок.

Близкие вызвали на дом терапевта, но та не обнаружила в симптомах ничего необычного. Врач порекомендовала продолжать прием средств от обезвоживания. Однако у студентки пропала чувствительность в конечностях, ноги и руки были холодными. Вскоре у девушки онемел рот.

Прибывший на дом медик заявил, что больная впала в кому и вызвал реанимацию. В результате врачам не удалось спасти девушку. Причину ее смерти установит экспертиза.

По данным СМИ, семья погибшей приобрела в столице квартиру и планировала переезд в течение года. Девушка до начала нового учебного года хотела погулять по городу и посетить несколько музеев, но слегла с температурой в первый же день.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявил, что студентка могла умереть из-за энцефалита или менингита. Медик отметила, что такие состояния называют «синдромом Юлии Началовой», сообщает «МК».

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