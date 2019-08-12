Священник из Гатчины, травмировавший ребенка, отчитал его мать до начала обряда крещения

Гатчина, 12 августа. Священник из Гатчины игумен Фотий, грубо окрестивший годовалого ребенка, отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы «Отче наш» еще до начала обряда.

Женщина принесла на крещение годовалого ребенка. По ее словам, во время обряда священник стал так погружать ребенка в воду, что он стал захлебываться. Алексеева рассказала, что стала вырывать ребенка.

Она подчеркнула, что игумен стал высказывать присутствующим на таинстве, что годовалый ребенок является слишком взрослым для обряда. По ее словам, он подчеркнул, что крестить надо младенцев, поскольку с ними намного проще. Кроме того, игумен Фотий обвинил в плохой подготовке к обряду крестного ребенка. Он отстранил его от таинства, сообщает телеканал «360».

Напомним, в Сети появилось видео, на котором священник Мариенбургской церкви грубо обращается с малышом. Мать ребенка написала заявление в епархиальное управление и в полицию. После этого епископ Митрофан запретил игумену Фотию совершать таинства.

Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов заявил, что все архиереи, а также другие сотрудники находятся в «некотором шоке». По его словам, окончательное решение будут принято позднее. В епархии также подчеркнули, что игумен Фотий был рукоположен 20 лет назад, сообщает «Газета.ru».

Ранее в Ессентуках священник ударил ребенка головой о купель во время обряда крещения. Так, он трижды окунул девочку в купель, ударив ее о дно.

Отметим, в Татарстане протоиерея Владимира Головина отстранили от служения за эпатажные проповеди. Священнослужитель ввел практику «соборной молитвы по соглашению», которая совершалась за отдельную плату. Также он позволял высказывания, «граничащие с кощунством».